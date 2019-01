Sivilombudsmannen i ny rapport: – Bergen fengsel bryter loven

– Vi er sterkt bekymret for bruken av isolasjon i Bergen fengsel. Det gjelder både for dem som settes på sikkerhetscelle og personer som sitter mye alene på cellen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til Bergens Tidende.

Under et uanmeldt søk i mai ble det avdekket flere lovbrudd. Blant annet en mindreårig som var overlatt til seg selv, tvang mot innsatte, og at lyset i glattcellen står på døgnet rundt.

Sistnevnte er brudd på internasjonale torturkonvensjoner, slår rapporten fast.

Slo av callinganlegg for å redusere støy

Det er ikke første gang Sivilombudsmannen går kriminalomsorgen i Bergen nærmere i sømmene.

I 2014 avdekket en besøkskontroll at ansatte ble sittende i over et døgn på tilgrisede celler med avføring og urin og at innsatte følte seg utrygge og engstelige.

I den ferske rapporten får fengselet også kritikk for å ha slått av callinganlegget på glattcellen for å «hindre unødig mye ringing til vakten».

– De kan ikke påkalle hjelp uten å rope og skrike og hamre i døren. Det er vi sterkt kritiske til, sier Falkanger til BT.

INNSATTE: Sivilombudsmannen krever strakstiltak for å forhindre at få ressurser fører til tvangsbruk mot personer som står i fare for å ta sitt eget liv. Foto: Runa Victoria Engen

Krever strakstiltak

I fjor fikk Bergen fengsel kritikk i en rapport fra Europarådets komité for torturforebygging (CPT) for å isolere innsatte unødig.

Avisen har tidligere dokumentert at fengselet isolerer psykisk syke etter selvskading og selvmordsforsøk.

– Det er svært alvorlig at lite ressurser i fengselet fører til tvangsbruk mot personer som står i fare for å ta livet sitt, sier Falkanger og ber fengselet iverksette strakstiltak.

Mens politiet ikke kan holde noen på glattcelle over 48 timer, finnes ingen øvre grense i et fengsel.