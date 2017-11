Sivilforsvaret selger tomt i Åsane

Sivilforsvaret selger en 7.300 kvadratmeter stor tomt ved Liavatnet i Åsane. De har hatt et beredskapsbygg i området i mange år. Det er utarbeidet to forslag til nye områdereguleringsplaner for området. Begge åpner for både boligbygging og næringsvirksomhet i området.