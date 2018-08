Situasjonen har stabilisert seg

Operasjonsleder i politiet Per Algerøy sier at situasjonen i Eidsvåg har normalisert seg. – Det vannet som vi ventet skulle komme ned, har kommet ned. Vi må sjekke ut veier og se at det ikke har skjedd noen skader før vi åpner. Vi vet ikke noe mer om materielle skader ennå, sier han.