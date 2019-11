Siste sesong for el-Beffen

2020 kan bli siste sesong for nye Beffen, skriver BT. Planen er å selge elfergen, og etter påsken 2020 blir Gamle-Beffen satt tilbake i sin opprinnelige rute over Vågen. Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) sier til avisen at de ønsker å støtte opp under driften.