Siste gjennomslag på nye E39

Etter to år med sprenging er det gjort fleire gjennomslag for tunneldrivarane på prosjektet E39 Svegatjørn - Rådal. I dag kom det femte og siste gjennomslaget for det som blir ny tunnel mellom Rådal og Fritz C. Riebersveg ved Nordås. Video kan du sjå her.