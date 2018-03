Siktet kvinne nekter straffskyld

Den siktede kvinnen i 40-årene etter dødsfallet ved en høyblokk i Fyllingsdalen nektet straffskyld da hun ble fremstilt for varetektsfengsling. Hun er sammen med sin sønn siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann i 20-årene døde.