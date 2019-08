Siktet for vold og frihetsberøvelse

En 42 år gammel mann er fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, siktet for å ha holdt en kvinne innesperret i en leilighet i Bergen, samt for å ha slått henne, skåret kvinnen i skulderen og for å ha stumpet en sigarett på henne. – Min klient nekter straffskyld. Han har tatt betenkningstid på kjennelsen, sier siktedes forsvarer, advokat Rolf Knudsen, til NRK.