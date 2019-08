Siktet for seksuell omgang med barn

En mann i slutten av 20-årene er siktet for seksuell omgang barn under 16 år, seksuelt krenkende adferd og fremstilling av seksuelle overgrep eller bilder som seksualiserer barn og unge. Politiet i Bergen har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 14. BA skriver at den siktede er idrettsdommeren som i juli ble varetektsfengslet, siktet for overgrep mot barn mellom 14 og 16 år.