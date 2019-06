Siktet for påkjørsel med vilje

En mann (19) er siktet for å ha kjørt en bil inn i en mopedist med vilje. BT skriver at hendelsen skjedde natt til 6. juni på Paradis i Bergen etter at de to hadde en krangel. Mopedisten fikk betydelige skader og bilføreren er varetektsfengslet.