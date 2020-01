Siktet for over 40 lovbrudd

Mannen i 50-årene er straffedømt over 20 ganger tidligere. Nå er han pågrepet igjen, siktet for over 40 lovbrudd av typen tyveri, heleri og besittelse av narkotika. Politiet vil be tingretten fengsle mannen i fire uker på grunn av gjentakelsesfare.