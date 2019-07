Siktet for mindre brann i hospits

En 18 år gammel mann er pågrepet og siktet for skadeverk etter å ha startet en mindre brann i et hospits i Bergen, søndag, skriver BA. Det brant i en stol og i et bosspann, og fem personer ble evakuert. Mannen er også siktet for tyverier og for oppbevaring av narkotika. 18-åringen fremstilles i dag for varetektsfengsling i Bergen tingrett, og det vil bli bedt om fire uker.