Siktet for grovt bedrageri

Eiendomsivenstor Eirik Hokstad er siktet for grovt bedrageri, mistenkt for å lure til seg banklån med falsk kontrakt, skriver DN. Rett før han ble siktet, fikk Hokstad et stort lån fra Pareto Bank. Bergen kommune sier nå at kjøpekontrakten som lå til grunn for lånet er forfalsket.