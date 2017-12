Siktet for drapsforsøk

En 25 år gammel mann som ble pågrepet for å ha knivstukket to menn i Bergen torsdag, er siktet for drapsforsøk, melder NTB. Han blir fremstilt for varetektsfengsling lørdag. Hans forsvarer Beate Hamre sier at han ikke erkjenner straffskyld.