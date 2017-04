Siktet for Damsgård-brann

En mann er siktet for brannen på Damsgård onsdag. Han fremstilles i dag for varetektsfengsling. Politiet mener det er fare for gjentagelse og ønsker fire uker i varetekt forteller politiadvokat Linn Mari Søfteland Revheim. Den siktede er enda ikke avhørt av politiet.