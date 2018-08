Siktet for å ha kjørt inn i hus

Eieren av bilen som kjørte inn i et 400 år gammelt verneverdig hus, dukket opp på politihuset for å melde bilen stjålet lørdag kveld. Basert på etterforskning og vitneobservasjoner mistenker politiet at det er eieren som selv kjørte bilen. Mannen i slutten av 20-årene ble siktet etter Vegtrafikklovens §3, opplyser jourhavende jurist Alexander Sele til BT.