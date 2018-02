Sikta rumenarar slepp fri

Alle dei fire som er sikta for grov menneskehandel, etter at politiet aksjonerte mot eit rumensk nettverk i Bergen førre helg, vert no lauslatne. Lagmannsretten har forkasta anken frå påtalemakta. – Saka er vanskeleg og bevisbildet er komplisert, seier politiadvokat Rudolf Christoffersen.