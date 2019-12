Sikta for skadeverk etter brannar

Ein mann i 50-åra er sikta for skadeverk etter begge brannane på Dale i Vaksdal måndag kveld. Politiet etterforskar om dei var tent på med vilje og vil be om fire veker i varetekt i eit fengslingsmøte seinare i dag. Den sikta sit no i avhøyr.