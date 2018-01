Sikta for grov korrupsjon

Ein tidlegare leiar i Ewos er tiltalt for grov korrupsjon, skriv Sysla. Personen skal mellom anna ha motteke kontantar og flybillettar for seg og ektefellen på til saman 2.7 millionar kroner. Ewos er blant verdas største produsentar av fiskefôr. I 2016 blei ein mann dømt til 11 månaders fengsel for grov korrupsjon tilknytt same sak.