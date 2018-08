Sikta etter knivstikking

Ein mann i 40-åra er sikta for grov kroppsskade etter knivstikkinga i Sveio. – Han vil bli avhøyrt i løpet av dagen, fortel politiadvokat Per Terje Brundtland. Ei kvinne vart operert for livstrugande skader i natt, men tilstanden er no stabil.