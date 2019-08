Sikta dommar var stort førebilete

Fotballdommaren i slutten av 20-åra som er sikta for seksuell omgang med barn under 16 år, kan ha vore eit førebilete for unge gutar. Det skriv BA. Avisa har snakka med ein ung mann som har hatt kontakt med dommaren i fleire år. Han var i tenåra då, og såg opp til dommaren. Det blir no etterforska om dommaren har utnytta posisjonen sin til å oppnå seksuell omgang.