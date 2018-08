Sikkerhetshull avslørt hos BIR

Fra januar og i flere måneder skal personnumre og fakturapurringer til bosskunder over hele landet vært tilgjengelig for uvedkommende. BIR er et av selskapene som har vært rammet, skriver BT. Sikkerhetshullet ble funnet i en app der man kan finne neste tømmedag. Det skal nå være lukket.