Sikkerheten styrket før utstilling

Bryggens Museum i Bergen måtte oppgradere sikkerheten for at flere tusen år gamle kulturskatter i rent gull kunne komme på besøk. Utstillingen «Legender i gull» inneholder store verdier. – Vi har oppgradert låsesystemer, vinduer og mer for å i det hele tatt få lov til å ta imot denne utstillingen her, sier markedssjef Astrid M. Strømsnes til NTB.