Sier nei til turistbetaling på Bryggen

Det var Bergensavisen som først skrev om saken, som har slått ned, mer eller mindre som en bombe i et vinterkaldt Bergen. Langt fra alle byens innbyggere er enige i forslaget.

– Det er helt vanvittig, synes Else Karin Olsen, som selv besøkte Bryggen i regnværet fredag.

– Helt uforståelig, supplerer Steinar Olsen.

– Som bergenser er jeg vant til å gå her.

– Feil å stenge av området

Heller ikke i Bergen kommune er det støtte å hente til forslaget. Julie Andersland er byråd for klima, kultur og næring. Hun sier det slik:

– Hvis det er slik at Bryggen ikke tåler belastningen av alle som besøker stedet så må det jo startes en dialog med de antikvariske myndighetene for å finne ut hva som må til, men jeg håper jo fortsatt at det kan gjøres på en måte som ikke hindrer folk i å bruke området.

Hun åpner i stedet opp for tiltak mot cruisetrafikken. Enkelte dager er det mer enn 11.0000 cruisepassasjerer i byen.

IKKE FOR Å TA BETALING PÅ BRYGGEN: Julie Andersland er byråd for klima. kultur og næring i Bergen kommune. Foto: Siri Løken / NRK

Slitasje og søppel

Bernt-Håvard Øyen er direktør for stiftelsen Bryggen. Han sier 1,5 million turister i året fører både til slitasje, søppel og krav til sikkerheten.

– Det er i juni, juli og august vi har flest besøkende. Da har vi dager med 30.000 mennesker inne i passasjene mellom bygningene. Derfor er vi nødt til å regulere trafikken på en eller annen måte

Dobling av besøkstallet

Besøkstallene på Bryggen har doblet seg i løpet av de siste åtte årene. Så spørs det om turistene er villige til å betale for å se attraksjonen, som også står på Unesco sin verdensarvliste. De NRK snakket med fredag er usikre.

– Jeg vil ikke si jeg hadde droppet dette for hundre kroner, men det hadde vært skuffende om jeg måtte betale, sier Antoniella Bueno.

Så får tiden vise om det blir betaling dersom man vil se nærmere på Bryggen.

– Det er ingen som skal bli rike av dette. Pengene skal gå til vedlikehold slik at vi kan ta vare på kulturminnene, sier Bernt-Håvard Øyen i Stiftelsen Bryggen.