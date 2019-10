Sier nei til biodiesel-sponsing: – Verden blir ikke bedre av at vi subsidierer alt

MS «Polarlys» fylte onsdag tankene med biodiesel på kaien i Bergen. Ifølge Hurtigruten blir CO₂-utslippet redusert med 80 prosent sammenlignet med marint drivstoff.

Biodiesel på hurtigruteskip er et prøveprosjekt som «Polarlys» har vært med i den siste måneden.

Men det koster. Ifølge hurtigrutesjef Daniel Skjeldam ligger prisen på drivstoffet godt over 50 prosent høyere enn vanlig marin diesel.

Derfor ønsker selskapet nå at staten tar deler av kostnaden, eller setter ned avgiften på biodiesel.

– Skipsfarten har ingen insentiver til bruk av biodiesel, mens man har store insentiver på veitrafikk og fly. Vi håper å få det samme på skipsfart langs norskekysten. Man vil få kraftig reduksjon i utslippene dersom skipsfartsnæringen tar i bruk denne formen for diesel, argumenterer Skjeldam.

FYLLER: Onsdag fylte MS «Polarlys» biodiesel ved kai i Bergen. Prisen for drivstoffet er godt over 50 prosent høyere enn vanlig marin diesel, ifølge hurtigrutereder Daniel Skjeldam. Foto: Hilde Røsvik / NRK

Biodrivstoff Ekspandér faktaboks Biodrivstoff er drivstoff framstilt av biologisk materiale. Eksempler på biodrivstoff er: Bioetanol, lages av sukker, stivelse eller cellulose. Råstoffet er i hovedsak sukkerrør eller mais.

Biodiesel, lages av olje fra soyaplanta, raps, brukte matoljer eller tallolje fra gran.

Biogass, som lages ved kontrollert biologisk råtning av organisk materiale

Bio jetfuel, som kan lages av alt fra trevirke til matoljerester (fakta fra Zero) De fleste moderne biler kan kjøres med blandinger av normalt petroleumsbasert drivstoff og biodrivstoff, per nå (mars 2012) er bensinbiler godkjent til å tåle 5 % innblanding.

Gassdrevne kjøretøy kan gå på både naturgass og biogass, men har normalt en bensintank for start av motoren som backup. I USA og Latin-Amerika dyrkes mais, hvete og soyabønner til produksjon av biodrivstoff

I Europa primært bruker rapsolje og olje fra andre frø. Andre kilder er avfall fra industri, landbruk og skogbruk, for eksempel avfallstre, halm, gjødsel, spillvann, avfall og matrester I prinsippet er biobrensel CO2-nøytrale, fordi karbondioksid som frigis ved avbrenningen opprinnelig er blitt "trukket ut" av atmosfæren av levende planter. Det vil slippes ut klimagasser ved dyrking/innsamling (drivstofforbruk til traktoren, lystgassutslipp på grunn av gjødsling etc.), raffinering og transport av biodrivstoffet. Men selv når dette blir tatt inn i regnestykket vil biodrivstoff ha et betydelig lavere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff (typisk rundt 70 % bioetanol og 60 % for biodiesel). I tillegg blir det sluppet ut CO2 når skogområder blir omgjort til landbruksarealer. Dette er et sentralt problem siden stimulering av etterspørselen etter biodrivstoff vil øke lønnsomheten ved jordbruk, ikke minst i land med mye regnskog. Økt avkastning på jordbruk kan føre til nedhugging av regnskog. (Wikipedia)

– Ønsker å få ned utslippene

Biodrivstoffet MS «Polarlys» seiler på er stort sett laget av slakteavfall, og ikke palmeolje. Derfor ville dette drivstoffet ha vært avgiftsfritt på veien.

– Vi mener næringen må gå foran og vise at det er mulig å få ned utslippene. Men vi mener også at vi kan få dette til i samarbeid med det offentlige, gjennom at denne type drivstoff i hvert fall ikke blir avgiftsbelagt så kraftig.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) var onsdag invitert til Bergen av Hurtigruten for å besøke MS «Polarlys» og møte ledelsen.

Dale skryter av tiltaket.

– Hurtigruten mener at drivstoffet reduserer utslippene av CO₂ opp mot 80 prosent. Det er i så tilfelle en effektiv og smart måte å starte omleggingen til en grønnere skipsfart på, sier statsråden.

FORNØYD MED TILTAKET: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) var onsdag i Bergen for å besøke MS «Polarlys» og møte hurtigruteledelsen. Foto: Jon Bolstad / NRK

Hurtigruten AS Ekspandér faktaboks Hurtigruten ble startet i 1893, og har gjennom 125 år bygget seg opp til verdensleder innen ekspedisjonsreiser.

Selskapet driver den legendariske Kystruten Bergen – Kirkenes, med 11 spesialbygde skip og daglige avganger.

Hurtigrutens stadig voksende flåte av ekspedisjonsskip tar med gjester til spektakulære destinasjoner fra Svalbard i nord til Antarktis i sør.

Vinteren 2018 lanserer Hurtigruten verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS Roald Amundsen, etterfulgt av søsterskipet MS Fridtjof Nansen året etter.

– Verden blir ikke bedre av subsidier

Men på tross av at rederiet synes det er dyrt, vil ikke Dale subsidiere drivstoffet.

Tvert imot bruker han Hurtigrutens initiativ som bevis på at det ikke er nødvendig.

– Her ser vi at det ikke først og fremst er kravene fra myndighetene som nå gjør at Hurtigruten gjør denne investeringen, men at de posisjonerer seg for det framtidige markedet.

Dale påpeker at prisen naturlig vil falle dersom etterspørselen blir stor nok.

– I utgangspunktet tror jeg ikke verden blir bedre hvis vi subsidierer alt, sier han.

Administrerende direktør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, gir ikke opp. Han mener man er avhengige av et samarbeid med det offentlige for at bruken av biodrivstoff skal bre om seg.

– Vi håper å jobbe sammen med drivstoffleverandøren og Samferdselsdepartementet for at dette kan bli et drivstoff som kan brukes av langt flere aktører langs norskekysten.

BER OM PENGER: Administrerende direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten mener staten må bidra til at biodiesel blir mer lønnsomt. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix