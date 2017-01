SFO-avdelinga ved Florvåg barneskule på Askøy er stengt etter funn av asbest.

Born skal ha funne plater med asbest på skuleområdet og teke desse med seg inn.

– Skiferliknande steinar blei funne av borna i byrjinga av veke to. Steinane blei tekne med inn på SFO og nytta i formingsaktivitet, seier rektor Tone Sanne.

Far slo alarm

Alarmen gjekk då ein far blei mistenksam etter at dottera kom heim og viste han steinane. Faren sende e-post til skulen som tok direkte kontakt med miljøretta helsevern og byggeigar. SFO-avdelinga blei stengt ned same dag og skulen sende SMS til foreldra til alle elevane.

Ved analyse av steinane viser det seg no at steinane inneheldt asbest. Truleg dreier det seg om eternittplater.

I dag sende skulen ut ein tekstmelding til alle foreldre og føresette ved skulen.

– Uteområdet er rydda og SFO-lokala er stengt ned. Etaten har gjort overflateprøvar og luftprøvar. Me håpar å få svar på desse i løpet av dagen eller morgondagen, seier Sanne.

STENGT: Rektor Tone Sanne stengte SFO-avdelinga ved Florvåg skule. Håpet er å opna avdelinga i løpet av veka. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Rektoren forsikrar at eksponeringa av materialet ikkje skal vera helseskadeleg. Difor har skulen valt å ha undervisning som vanleg, trass i at fleire av klasseromma deler inngangsparti med SFO-lokalet.

– Kommunelegen og miljøretta helsevern har stadfesta at helserisikoen ved det asbesthaldige materialet er veldig liten.

Foreldre reagerer

Ørjan Vågenes sin son deltek i SFO-undervisinga. Han driv eit firma som er godkjent til å handtera asbesthaldige materiale og reagerer sterkt på at skulen framleis er open.

– Eg meiner skulen bør stengast av fram til nokon med kompetanse og verneutstyr får sett på omfanget. Asbest er farleg uansett kor mykje du pustar inn.

Ifølge sonen hans har elevar pussa ned og forma platene som inneheld asbest. Han meiner rektor tek feil når ho seier at det aktuelle materiale ikkje er helseskadeleg.

– Asbestplatene er pussa ned til støvpartiklar. Det er farleg.

STENGT: SFO ved Florvåg skole på Askøy er stengt etter funn av asbest. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Veit ikkje kor platene kom frå

Platene låg i enden av fotballbanen på skuleområdet. Rektoren ved skulen veit ikkje korleis platene har hamna på skuleplassen.

– Dei kan ha blåse over området og landa hjå oss eller så har nokon dumpa det. Det er vanskeleg å seia. Byggeigar skal jobba vidare med det.

Skulen sende ut SMS til foreldre same dagen dei fekk uromeldinga frå faren.

Eit godkjent selskap skal no reinsa SFO-lokala ved skulen. Sanne håpar lokala kan opnast i løpet av veka.