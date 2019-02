– Jeg tenkte at jeg hadde fått feil info. Det gikk noen timer før det begynte å synke inn.

Det sier foredragsholder og tidligere basketballspiller Marco Elsafadi. Lørdag morgen fikk han beskjed om at Chataya hadde blitt knivstukket og drept på Danmarks plass i Bergen.

Elsafadi hadde kjent Chataya i 14 år, og har selv jobbet tett med ungdommer med minoritetsbakgrunn. Nå vil han bistå kommunen med å skaffe hjelp til dem som sto nær Chataya.

– Miljøet rundt Chataya får krisehjelp

Elsafadi jobbet flere år i barnevernets nå nedlagte program New Page. Programmet var for ungdommer med en vanskelig bakgrunn og ble nedlagt i 2011.

Tirsdag ettermiddag var Elsafadi invitert til møte med sosialbyråd Erlend Horn. Målet var å diskutere hva de kan gjøre for å hjelpe ungdommene rundt Chataya, både på kort og på lang sikt. Det ble bestemt at alle i Chatayas nærmeste krets vil få krisehjelp.

GIR KRISEHJELP: Byråd Erlend Horn vil tilby alle i det nærmeste miljøet til Said Bassam Chataya krisehjelp. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Nå skal vi sørge for at alle i hele miljøet får tilgang og bli oppsøkt av våre kriseteam, i den grad de ønsker det. I den forbindelse blir Marco viktig for å snakke med dem og høre hva de trenger. Han kjenner flere i miljøet, sier Horn.

Elsafadi mener det mangler tilstrekkelig tilbud i kommunen for menn med minoritetsbakgrunn i alderen 21–28 år.

– Dette er en aldersgruppe som gjerne faller mellom to stoler. De er ikke lenger under barnevernet, men er gjerne ikke helt i stand til å stå på egne ben heller. Disse personene trenger noen som kan veilede dem til å ta de rette valgene, sier Elsafadi.

TIL MINNE OM CHATAYA: Søndag formiddag lå det blomster ved åstedet der 28-åringen ble knivstukket. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Endret hele hans livsstil

I 2012 laget Unicef Norge en video sammen med Elsafadi og Chataya i forbindelse med prosjektet «Den ene». Prosjektet har som hensikt å få voksne til å involvere seg i livet til barn som har det vanskelig.

I videoen snakket Chataya om hvordan Elfasadi sin involvering i hans liv hadde endret hele hans livsstil. Dette sa Chataya i 2012: