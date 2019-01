Starten på det nye året har vært svært vanskelig på E39-sambandet Halhjem-Sandvikvåg, landets tredje mest trafikkerte fergesamband.

Selskapet Torghatten Nord AS overtok sambandet ved nyttår. Fra første stund har pendlere opplevd den ene kanselleringen etter den andre.

Bare de første ni dagene i drift har flere titalls avganger blitt kansellert.

Nå setter selskapet inn den gamle fergen MF «Marstein» som reserveferge, med håp om å bedre situasjonen.

– Vi endrer statusen til reservefartøyet MF «Marstein» til suppleringsfartøy. Det betyr at fergen vil være bemannet og settes inn på de turene som det ene hovedfartøyet må kansellere, sier administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord AS.

Han forteller at MF «Marstein» skal ligge like i nærheten og kunne settes i drift på kort varsel. Fergen skal være klar til drift fra torsdag morgen.

Flere kanselleringer

Så sent som onsdag formiddag meldte Vegtrafikksentralen på Twitter om tre kansellerte avganger på strekningen. De føyer seg inn i en lang rekke kanselleringer som følge av store problemer med fergene på strekningen.

Bare de tre første dagene i 2019 var rundt 20 avganger kansellert.

Årsaken er at fergene Torghatten skulle bruke på sambandet, ble forsinket fra verftet. De skal etter planen være på plass i slutten av januar.

I mellomtiden har selskapet leid inn fire reserveferger til sambandet. Én av disse, MF «Bastø III» ble raskt satt ut av spill på grunn av en defekt ventil i en motor.

Da denne var reparert, dukket det opp nye problemer. Det viste seg nemlig at MF «Bastø II» ikke klarte å holde høy nok fart. Konsekvensen ble at to rundturer ble kansellert daglig.

Dette problemet blir løst når de har en ekstra ferge i bakhånd, ifølge Torkildsen.

– Når vi ser at vi blir forsinket med den ene fergen, skal vi sette inn reserven slik at det ikke blir kanselleringer, sier han.

TRAVELT SAMBAND: Halhjem-Sandvikvåg på E39 er landets tredje mest trafikkerte fergesamband. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Nye ferger forsinket

De fem nye fergene som er forsinket, skulle opprinnelig ha vært på plass for lenge siden. Torkildsen avviser at de var for sene med bestillingen.

– Den første skulle være klar i september, og alle skulle være levert til 30. november. Så det er ikke slik at vi har gamblet på leveringstiden. Det har bare gått aldeles av hengslene i produksjonen, sier han.

Tre av fergene produseres i Tyrkia, mens to av dem produseres i Norge.

– Det begynner å nærme seg nå, men når de er klare, skal de fraktes fra Tyrkia til Norge. Det tar også litt tid, sier han.

Første ferge klar i slutten av januar

Torkildsen sier de håper én av de nye fergene er i drift i slutten av januar. Resten skal komme i drift kort tid senere.

– Vil dette sørge for færre kanselleringer?

– Helt åpenbart. Det kommer jo fem ferger til sammen. Fire skal i drift, pluss en i reserve.

Han vil ikke si om det kan bli aktuelt å søke erstatning fra verftene som bygger fergene.

– Alt det der får vi ta når den tid kommer. Nå er fokuset å få sambandet til å fungere som forutsatt, sier han.