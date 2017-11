Setter inn fly i søket etter forsvunnet skøyte

Den 10 meter lange skøyten «Fram» ble sist observert da den tilfeldigvis ble fotografert, med kurs sørover. Siden har ingen sett den.

En mann i slutten av 50-årene er meldt savnet. Han hentet båten i Sunnfjord torsdag 2. november. Siden den dagen har ingen fått kontakt med han.

– Vi har satt i gang letingen igjen nå som det har blitt lyst, sier redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen.

Store letemannskaper har gjennomsøkt kysten fra Askvoll i nord til Leirvik i sør, men står så langt uten spor.

– Vi leter med båter, helikopter og fly. Foreløpig står vi uten resultat.

Setter inn fly i søket

Når de nå setter inn fly i søket er det for å kunne nå over større områder. I tillegg til fly fra Kystverket blir det brukt fly fra Norsk aero klubb, Bergen.

– Vi er klare til å hjelpe Hovedredningssentralen i et søk dersom været er bra nok for å fly, sier Pål Nesfossen, leder av flytjenesten SAR (search and rescue).

De vil i utgangspunktet bruke ett fly til å søke. Flyet de bruker, kan være i luften i rundt fire timer og kan dermed lete over et stort område.

– Når det gjelder kyst og sjø er det enklere å lete fra et fly enn en båt. Vi har et godt overblikk, og vi kan lett se for eksempel oljesøl.

Stort område

– Det er et stort og utfordrende område å lete i. I tillegg er det en del vind så vi kan ikke bruke de minste båtene, sier Bull.

– Fly dekker større områder, og vi kan bruke dem til grovsøk. I tillegg får vi inn oljevernflyet til Kystverket – de har spesialutstyr for å oppdage eventuelt oljesøl.

