Senterpartiets ordførerskred farger Kommune-Norge grønnere

Senterpartiet ble sammen med MDG kommunevalget 2019s store vinner. Med 14,4 prosents oppslutning ble de med god margin Norges tredje største parti.

Norgeskartet i partifarger som NRK har laget, viser at stadig flere Sp-ordførere i kommunene bidrar til å farge landet grønnere.

I kartet plotter vi inn kommunene der det er avklart hvem som blir ordfører.

Arbeiderpartiet, den store valgtaperen, har den siste valgperioden vært «bortskjemt» med rundt halvparten av norske ordførere. I 2015 vant partiet 203 av 428 ordførerseter.

Nå er maktforholdet mellom dem og Senterpartiet i ferd med å snus på hodet.

4 av 10 er fra Sp

Tallene bak kartet forteller at Senterpartiet per 19. september allerede har fått minst 116 ordførere.

Det utgjør 43 prosent av alle ordførerne når NRK har talt opp 269 av 356 kommuner.

I 2015-2019 har Sp hatt 106 ordførere. Og det var altså før de mange kommunesammenslåingene som gjør at det nå er færre ordførerposter å kjempe om.

Sps ordførerandel i inneværende periode er 24,5 prosent. Økningen i andelen norske ordførere som kommer fra Senterpartiet, ligger altså an til å bli nokså formidabel.

– Når vi får ordfører, betyr det nødvendigvis at vi også styrer i kommunen, og det gir større mulighet for gjennomslag for vår politikk. For Senterpartiet er det politikken som er det viktigste, skriver Sps partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK via sin kommunikasjonsrådgiver Lars Vangen.

MER MAKT: Trygve Slagsvold Vedum kan glede seg over at Senterpartiet får en langt høyere andel av landets ordførere i kommende enn foregående periode. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ap og Høyre mister mange

Der Vedum kan juble, ser fallet ut til å bli relativt brutalt for Arbeiderpartiet.

De har hatt hele 47 prosent av landets ordførere de siste fire årene. Per 19. september ligger de an til å få 36 prosent av ordførerkorpset i de fire neste.

– Tallene gjenspeiler valgresultatet. Arbeiderpartiet gikk ned, mens Senterpartiet gikk frem. Da er dette en naturlig konsekvens, konstaterer partisekretær Kjersti Stenseng.

Også Høyre faller kraftig, fra 18 til 10 prosent av ordførerne.

Per 19. september, når NRK har registrert ordførerresultatet i 269 av 356 kommuner, er dette fasiten på hvor mange ordførere partiene får:

Sp 116

Ap 98

Høyre 26

Andre (bygdelister etc.) 11

KrF 10

SV 3

Frp 2

Venstre 2

MDG 1

Oversikten oppdateres jevnlig. Har vi gått glipp av kommuner der resultatet er klart? Tips oss her.

Kan bli størst

Senterpartiet har lenge vært et ordførerparti. Selv om de bare er tredje største parti, med «kun» 14,4 prosent av stemmene på landsbasis, ligger de altså an til å få 42,5 prosent av ordførerne.

Det vil si at Sp får ganske nøyaktig tre ganger så mange ordførere som det de «burde» fått hvis oppslutningen på landsbasis hadde vært førende. Lignende tall har de også i inneværende periode.

Forskjellen nå er at de altså ligger veldig godt an til å bli landets største ordførerparti.

MINDRE MAKT: Jonas Gahr Støre må konstatere en kraftig nedgang i andelen Ap-ordførere i Norge etter valget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Sp er sterke i småkommuner

Arbeiderpartiet påpeker at de fikk rekordmange ordførere etter det gode 2015-valget, men medgir at de skulle ønsket seg flere enn de ligger an til nå. Partisekretær Stenseng sier de uansett er fornøyde med å få ordførere i mange små og store kommuner.

– Vi har nå gode muligheter å styre alle de største byene, sier hun.

– Sp ligger an til å få tre ganger flere ordførere enn valgresultatet skulle tilsi, rent prosentmessig. Ap ligger an til «bare» rundt 50 prosent flere. Hvorfor tror du det er slik?

– Arbeiderpartiet er først og fremst opptatt av å få gjennom vår politikk for sterkere fellesskap og mindre forskjeller. Da er det viktig å ha ordførermakt, men noen ganger gir våre folk likevel bort ordførerposisjonen for å sikre rødgrønn politikk og samarbeid, sier Stenseng.

Hun viser til at Senterpartiet ofte kommer på vippen mellom blokkene og slik havner i gode forhandlingsposisjoner.

– I tillegg vet vi jo at Senterpartiet ofte står sterkt i kommuner med få innbyggere. Hadde utregningen tatt utgangspunkt i andel av befolkningen som bor i en kommune med Arbeiderparti-ordfører, tror jeg statistikken hadde vært bedre for vår del, sier partisekretæren.