Senterpartiet: – Debatten bør ikke handle om tiggeforbud, men om Schengen-avtalen

NRK Brennpunkts dokumentar «Lykkelandet» viste omfattende organisert kriminalitet i og rundt tiggermiljøet i Bergen, og siden har debatten om et tiggeforbud i Norge gjenoppstått.

Senterpartiet mener derimot at debatten om et tiggeforbud ikke er den debatten Norge trenger.

– Det egentlige problemet er Schengen-avtalen og manglende kontroll av Norges grenser. Hvis vi kunne gjeninnført grensekontroll, hadde man hatt et helt annet redskap til å forebygge den kriminaliteten som kommer frem i dokumentaren, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Kjersti Toppe.

Vest politidistrikt skriver i en pressemelding at «rumenere for alvor begynte å komme til Norge gjennom Schengen-avtalen» i 2007. Romania, som menneskene omtalt i «Lykkelandet» kommer fra, er riktignok ikke med i avtalen, men med i EU. Avtalen gjør at man normalt ikke blir stoppet på grensen til Norge fra Sverige og Finland.

MOT SCHENGEN: Kjersti Toppe mener at Schengen-avtalen bør skrotes, og at det vil hjelpe mot den organiserte kriminaliteten NRK Brennpunkt dokumenterte. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Vi bør si opp Schengen-avtalen

Hun peker på at det ikke er selve tiggingen som er problemet, men den organiserte kriminaliteten rundt. Selv om det finnes lover mot prostitusjon og organisert kriminalitet, skjer dette fortsatt, og et nytt forbud vil ikke få bukt med problemene, mener hun.

– Det er en grunn til at politiet ikke har gjort det som NRK gjør. Det er en stor kapasitetsutfordring å makte dette. Vi bør si opp Schengen-avtalen for å få et helt annet virkemiddel til å stoppe dette ved roten, sier Toppe.

Vil stoppe dømte

Senterpartiet ser ikke for seg stengte grenser, men ha grensekontroller. På den måten vil de stoppe utlendinger på grensen som tidligere har vært dømt for kriminalitet på norsk jord, for å stoppe organisert kriminalitet.

Samtidig foreslår hun at om utlendinger ønsker å jobbe i Norge, bør de kunne vise til en arbeidsavtale.

– Helt urealistisk med grensekontroll

Europaminister Frank Bakke-Jensen er helt uenig i forslaget til Toppe.

– Kjersti Toppe har en virkelighetsoppfatning som nesten er helt utrolig. Schengen-samarbeidet er det samarbeidet hun etterlyser – et grensekontrollsamarbeid, sier Bakke-Jensen.

Han mener at det ikke er realistisk å stoppe alle som prøver å komme inn i Norge.

UENIG: Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) mener at Kjersti Toppe har en nesten utrolig virkelighetsoppfatning. Her fra et bilde i Brussel. Foto: Lorenze Vicencio / NRK

– Hvilket apparat vil hun sette i gang? Jeg vet ikke hvor mange veier vi har ut av landet. Å tro at vi kan ha en grensekontroll på alle veier og en personkontroll over alt er helt urealistisk.

Europaministeren sier at de bruker EØS-midler til å støtte politi og justismyndigheter i andre land.

– Hvordan synes du det fungerer?

– Det er ikke slik at Norge som nasjon er invadert av kriminelle. Det avdekkes at kriminelle ligaer står bak her. Vi jobber veldig godt gjennom våre kontakter, med EØS-midler, med kriminalitetsforebyggende arbeid i flere land.