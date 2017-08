– Det regjeringen har gjort er veldig uklokt. Derfor må vi bygge Sjøheimevernet opp igjen. Det kommer til å være et hovedkrav fra oss å bygge opp beredskap, ikke bygge ned, slik vi ser her, sier Slagsvold Vedum til NRK.

Som del av nedleggingen ble innsatsstyrken «Salamander» på Vestlandet, lagt ned allerede i juni i år. Øyvind Halleraker i Høyre avviste i den forbindelse at nedleggingen av Sjøheimevernet gir dårligere beredskap langs kysten av Norge:

– Hvis det hadde vært slik kunne jeg ikke ha godt inn for denne beslutningen, var hans kommentar.

SIKKER PÅ AT BEREDSKAPEN OPPRETTHOLDES: Øyvind Halleraker i Høyre. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Sjøheimevernet Foto: Marius Kaniewski/HV/Forsvaret Ekspandér faktaboks Sjøheimevernet (SHV) er spesialisert for overvåking og kontroll langs kysten.

Har en kapasitet som er tilpasset overvåking og kontroll av kysten både i fredstid og ved krise eller krig.

Er til stede langs hele kysten med kystmeldeposter, hurtigbåter og andre større fartøyer.

Ved mobilisering disponerer Sjøheimevernet ca. 200 større fartøyer og 130 hurtigbåter.

Er organisert som en del av Heimevernet og er delt inn i SHV Utdannings- og kompetansesenter, SHV-grupper og SHV-områder. Sjøheimevernets hovedoppgaver Kapasiteter for maritim overvåkning.

Kontroll med skipsfart.

Kontrolldykking.

Styrkebeskyttelse og eskortering av andre maritime enheter.

Bording.

Mener oppgavene kan overtas av andre

Regjeringspartiene med støtte fra Arbeiderpartiet, mener oppgavene til Sjøheimevernet kan løses av Kystvakten, Kystjegerkommandoen og Heimevernet på land.

Trygve Slagsvold Vedum er uenig og garanterer at dersom Senterpartier kommer inn i regjering etter valget, så blir nedleggingen av det 2000-mann sterke Sjøheimevernet omgjort.

– Hvis vi får makt skal vi gjenopprette Sjøheimevernet., ha aktivitet på Ulven leir, gjenopprette innsatsstyrken «Salamander», og sørge for at vi har en god beredskap langs hele kysten.

– Men er dette noe Arbeiderpartiet ønsker å være med på?

– Dessverre så ble det et forlik mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet i denne saken før jul. Men vi kommer til å være helt tydelige på hva vi vil.

LOVER OMKAMP OM SJØHEIMEVERNET: Trygve Slagsvold Vedum er leder i Senterpartiet. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Arbeiderpartiet nekter å snu

Hvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal danne regjering sammen etter valget. må de altså bli enige i denne saken.

Lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, viser i dette spørsmålet til partikollega Marit Nybakk i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

I en mail skriver hun at Arbeiderpartiet står ved forsvarsforliket med regjeringen. Hva dette betyr for et eventuelt regjeringssamarbeid mellom de to partiene har NRK ikke fått svar på.