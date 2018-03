Senterpartiet ventar på avklaring

Etter at Marita Moltu melder seg ut av KrF, kan byrådet i Bergen no fortsetje som eit mindretalsbyråd, samarbeide med Moltu som kan sikre dei fleirtal frå sak til sak, eller søke eit nytt byrådsparti. Då er Senterpartiet den mest sannsynlege kandidaten. – Viss det skulle bli spørsmål om å gå inn i byrådet no, er det noko vi må diskutere i partiet. Det er førebels ikkje eit spørsmål som er reist, seier Ove Sverre Bjørdal (Sp).