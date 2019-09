Senterpartiet i Bergen sa nei til Bybanen over Bryggen. I fylket synes de det er helt greit

I Bergen var Senterpartiet sin store kampsak å snu vedtaket om å bygge bybane langs Bryggen.

Så vanskelig ble saken at de brøt forhandlingene med venstresiden og stilte ultimatum.

Men i Vestland fylke har partiet inngått samarbeid med de samme partiene de brøt med i Bergen. Der synes Senterpartiet det er helt greit at Bybanen skal gå over Bryggen.

I samarbeidsavtalen som er inngått mellom Sp, MDG, KrF, SV, Venstre og Ap heter det at «Bybanens byggetrinn 4 og 5 skal gjennomførast som vedteken av bystyret i Bergen. Bybana til Åsane skal byggjast så fort som mogleg, og ein føreset kontinuerleg utbygging.»

– Spesielt at de blir overkjørt

Sofie Marhaug i Rødt mener Sp har et forklaringsproblem.

– Senterpartiet i Bergen har bygget opp en profil på at de er imot Bybanen over Bryggen. Da er det spesielt at de blir overkjørt av sin egen fylkesgruppe, sier Marhaug.



Rødt er i likhet med Senterpartiet imot at Bybanen skal gå over Bryggen, men har ikke valgt å stille ultimatum i byrådsforhandlingene.

Leder i Bergen Venstre, Per-Arne Hvidsten Larsen, mener Sp går mot seg selv.



– I fylket har Sp vært konstruktive og støttet et vedtak som fylket skal gjennomføre. Mens Sp i Bergen vil i praksis ha en omkamp, sier Hvidsten Larsen.

REAGERER: Sofie Marhaug i Rødt Bergen mener Sp snakker med to tunger. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Tapte ordførerkampen

Fylkesordførerkandidat for Høyre i Vestland, Silja Ekeland Børkly, tapte kampen om ordførerkjedet til Senterpartiets Jon Askeland.

Hun mener Sp har spilt vekk egen politikk for å få ordførervervet.



– For meg virker det som om Sp har forhandlet fram ett eneste punkt i avtalen, og det er fylkesordførervervet. Jeg finner svært lite Sp-politikk i samarbeidsavtalen, sier Bjørkly.

Askeland kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Bjørkly og Høyre.

– Dette er en helhetlig avtale der vi har fått mange gjennomslag, sier den ferske fylkesordføreren.

LOVER IKKE: Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), mener ikke samarbeidsavtalen gir noen lovnader om at Bybanen skal gå over Bryggen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Gir ingen lovnad

Askeland mener det ikke ligger noen lovnad om å bygge Bybanen langs Bryggen i avtalen, men at partiet stiller seg bak traseen som bergenspolitikerne finner ut at de vil bygge.



Askeland får støtte av Ove Sverre Bjørdal i Bergen Sp.



– Når man sier at den skal bygges raskest mulig, innebærer det at dersom Bergen kommune vedtar en annen trasé, er det den som blir lagt til grunn for at fylket skal bygge den raskere, sier Bjørdal.



Han mener fylkespolitikerne i praksis har to valg.

– Enten kan de velge å ikke bygge Bybanen, eller bygge den der Bergen kommune bestemmer at den skal gå. Noe annet er uaktuelt, fordi fylket ikke har reguleringsmyndighet, sier Bjørdal.



Larsen i Venstre mener Sp aldri burde stilt ultimatum i utgangspunktet.



– Når de ivrer for å bygge Bybanen i fylket, burde Sp lokalt fulgt opp med det som trengs. Ikke drive omkamp, sier Venstre-toppen.