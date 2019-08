Sendte ut reklame etter vannkrisen: – Umoralsk å skape frykt på denne måten

Etter at vannkrisen brøt ut på Askøy i starten av juni har flere av kommunens innbyggere mistet tillit til kommunen.

I forrige uke sendte vannrensingsfirmaet Aqua Unique ut reklamebrosjyrer til flere av innbyggerne på Askøy. På fremsiden av brosjyren stiller de spørsmålet: «Er vannet ditt utrygt».

Varaordfører i Askøy kommune, Bård Espelid, mener reklamen aktivt prøver å skape uro og frykt blant innbyggerne.

– Jeg syns ikke noe om å markedsføre på denne måten. Det kan godt hende firmaet markedsfører et godt produkt, men å knytte det opp mot det aktuelle smitteutbruddet, syns jeg er ufint.

BROSJYRE: Inni reklamebrosjyren skriver firmaet at det er påvist at mange kommunale vannforsyninger ikke møter kravene til Drikkevannsforskriften. Foto: Brosjyre

– Utnytter situasjonen

Produktet firmaet markedsfører er et renseanlegg for vann som kan installeres hjemme hos private. Det skal filtrere det kommunale vannet og blant annet fjerne bakterier.

På fremsiden av brosjyren er det brukt en artikkel som NRK har skrevet. Den handler om at sju personer har dødd av bakterietypen som ble funnet i Askøy-vannet over en periode på 20 år.

Obduksjonsrapporten til en 72 år gammel kvinne og en ett år gammel gutt viste at begge var smittet av Campylobacter, bakterien som ble funnet i Askøy-vannet. Drikkevannet kan ha forverret tilstanden til dem begge.

Espelid mener linken mellom reklamen og NRKs artikkel om dødsfall er umoralsk utnyttelse av situasjonen som har funnet sted på Askøy.

– Dette skaper inntrykk av at man må kjøpe dette produktet for å være helt gardert. Man må se vekk fra det som kan gi en impulsiv handling i en spesiell situasjon, sier han.

PÅVIST TARMBAKTERIER: I dette høydebassenget på Øvre Kleppe ble det påvist tarmbakterien Campylobacter. Vannet herfra gikk direkte ut i springen til innbyggerne. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Utgjør en forskjell

Daglig leder Aqua Unique, Per Henriksen, skriver i en e-post til NRK at intensjonen deres med reklamen var å opplyse.

– Jeg syns det er veldig sterkt å kalle det umoralsk. Vi jobber med dette daglig hvor vi også sikrer sykehus og offentlige bygg. Dette selv om kommunens egen drikkevannsforsyning egentlig skal holde. Det er mange som tar kontakt med oss og er urolige.

Han legger til:

– Ærlig talt føles det faktisk litt godt at vi utgjør en forskjell for våre kunder. Vi har levert vannrenseløsninger til sterkt reduserte priser med marginal fortjeneste nettopp for å hjelpe de som føler behov for det.

– ALVORLIG: Da kongeparet besøkte Askøy i slutten av juni, uttalte kongen at å ikke ha rent drikkevann, er noe av det mest alvorlige man kan oppleve. Foto: Halvor Folgerø / NRK

– Mange har mistet tillit

Espelid i kommunen erkjenner at det er mange som ikke har tillit til det kommunale drikkevannet.

– Jeg håper uansett at de som eventuelt benytter seg av dette tilbudet, gjør det som opplyste forbrukere og ikke som skremte forbrukere, sier han.

Henriksen skriver brosjyren spesielt er rettet mot dem som har vært særlig berørt av smitten.

– Samtidig skal det ikke stikkes under en stol at dette er et nasjonalt problem som kun kommer opp til overflaten når mange mennesker berøres, skriver han.