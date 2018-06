Sendt til sjukehus etter slagsmål

To personar er sendt til Haukeland universitetssjukehus for ein sjekk etter slagsmålet på Korskirkeallmenningen. Politibetjentar blir med for å gjere avhøyr av dei to. Samstundes blir vitne avhøyrt på staden for å finne ut kvifor slagsmålet starta.