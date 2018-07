Tirsdag ettermiddag og kveld er det ventet store mengder nedbør for Vestlandet sør for Stad.

Så mye regn kommer det at Meteorologisk institutt i dag sender ut farevarsel på oransje nivå. Dette er det nest høyeste nivået for varsel fra meteorologene, der rødt er ekstremvarsel og høyeste nivå.

– Det vil si at det er ventet mye nedbør på kort tid. Prognosene nå sier oss at det kan komme 40, 50 og kanskje 60 millimeter i løpet av seks timer, forteller statsmeteorolog, Mette Skjerdal, ved Værvarslinga på Vestlandet.

Regnet kommer inn over Vestlandet ettermiddag og kveld. I Agder meldes det også kraftig nedbør, men tidligere på dagen, og ikke fullt så mye som i Vest.

Lyn og torden

Hele Vestlandet sør for Stad blir advart om store nedbørsmengder. I mandagens prognoser treffer de aller største nedbørsmengdene Hordaland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Men det er vanskelig å så nøyaktig. Prognosene endrer seg litt. Akkurat nå ser det ut til at den kraftigste nedbøren kommer i forbindelse med tordenbyger, og at den kommer tirsdag ettermiddag og kveld, sier Skjerdal.

Det er et lavtrykk sør for Island som styrer et frontsystem med svært ustabile luftmasser inn mot kysten.

– Det er mild, fuktig luft fra vest som kommer. Og da dannes det kraftige byger. Presset opp mot fjell kan bygene bli forsterket, forklarer hun.

– God plass i elvene

Statsmeteorolog Mette Skjerdal. Foto: Pressefoto

Den lange tørken har gjort jorden knusktørr og hard. Meteorologen advarer om at man ikke kan vite hvor mye nedbør jorden klarer å ta opp i seg.

– Det er veldig tørt ute, så hold avløp åpne. Det er fare for overvann i tettbygde strøk, og at småelver endrer elveløpene sine. Ellers er det god plass i de store elvene våre, så der er det ikke fare for oversvømmelser, forklarer Mette Skjerdal.

Dette er varselet sort på hvitt:

«Tirsdag ettermiddag og kveld er det ventet lokalt store nedbørmengder. Lokalt kan det komme 40–60 mm/6 timer. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. »