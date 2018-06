Sender sykepleiere på Segway ut i byens gater

– Trenger du hjelp? Du har litt blod på nesa?

Tre av de nye gatesykepleierne fra Frelsesarmeen stopper opp og parkerer ståhjulingen i Hollendergaten i Vågsbunnen i Bergen. Her samles mange av byens rusmisbrukere, en av gruppene som skal få hjelp av den nyetablerte ordningen.

– Blør eg, spør mannen som står med en ølboks i hånden.

Han har ett kutt øverst på neseryggen, litt blod har rent nedover. En våtserviett med desinfiserende sprit hentes opp av medisinsekken.

GATESYKEPLEIEN PÅ PLASS: Både Segway og bil står til disposisjon. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Hjelp til dem som trenger det mest

To Segwayer og en bil blir sykepleiernes arbeidsredskap. Med disse skal sentrum av Bergen patruljeres.

– Målgruppen er egentlig oss alle. Samtidig vil grupper som de papirløse, rusmisbrukere og eldre få et ekstra fokus, sier leder for prosjektet, Berent Heiðar Morken.

Over tre år

Det er et treårig prosjekt som nå settes i gang. Et lignende tiltak finnes allerede i Oslo. Det er imidlertid første gang Frelsesarmeen går inn i et slikt prosjekt.

– Da jeg jobbet på sykepleierutdanningen på Høgskulen på Vestlandet, var vi så heldig å få ha studenter i praksis hos Frelsesarmeen. Det er gjennom disse vi fikk ideen til sykepleie på gata, sier Ruth Marie Donovan.

Hun er prosjektets mor, og mener det er mye å tjene på Frelsesarmeens 130 år gamle historie.

– De har mange års erfaring med sosialt arbeid. Også med det vi kaller gatenært arbeid. Sykepleie må foregå der hvor folk lever sine liv, sier Donovan.

HADDE IDEEN: Ruth Marie Donovan. Foto: Per Christian Magnus / NRK

Utfordring med Segway

For de fire sykepleierne, som alle skal jobbe deltid, blir det å kjøre Segway en utfordring. Geir Bjarte Linde, Hanne Nesbø Tørseth og Iselin Marie Morken er tre av dem. Litt knall og fall har det vært i starten.

– Nå fungerer det ganske bra. Vi må bare lære oss å bruke Segwayen skikkelig.

I dag var første ordentlige arbeidsdag ute i byens gater.

– Vi trodde det meste var på plass i sekkene våre. En runde eller to med oppdatering av utstyr må nok på plass før vi er helt operative, sier Bjarte Linde.

Kjekt å være i gang

Først og frem er det de som har vanskelig for å nå frem til helsevesenet som skal hjelpes. Samtidig er det et tilbud til alle som ferdes i gatene i Bergen. Både små og store vil få hjelp om de trenger det.

Det finnes i dag flere tilbud til folk som trenger hjelp på gaten i Bergen. Gatesykepleien er ikke ment som noen konkurrent til disse.

– Vi ønsker å være et supplerende tilbud. Nå er det godt å være i gang.