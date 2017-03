Sender redningshunder med tog

Bane NOR bistår politiet med å frakte utstyr og redningsmannskaper til området mellom Haugastøl og Finse, der det har gått et ras. En tysk turist er savnet etter raset. – Et tog med redningsmannskaper skal etter planen snart kjøre fra Voss. De venter bare på redningshunder som også skal være med toget, sier pressvakt Harry Korslund i Bane NOR.