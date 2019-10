Seminar om å omvenda homofile

I dag arrangerer Frimodig Kirke Bjørgvin og Til Helhet eit seminar på NLA høgskolen i Bergen som skal omvenda homofile. – Eg er sint, skuffa og lei meg for at skulen reklamerer for omvendingsterapi, seier pedagogikk-student Gunnhild Hodnekvam til BT.