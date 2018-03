I et innlegg på Facebook kunngjorde Sylvi Listhaug at hun går av som justisminister.

Etter det NRK får opplyst kom avgangen svært overraskende på både statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen.

I innlegget skriver hun blant annet at den siste uken har vært surrealistisk.

UVANLIG: Sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, ble overrasket over Listhaugs plutselige avgang. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NPK

Avgjørelsen kom overraskende på store deler av det politiske Norge. Også sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, mener avgangen er utypisk for Listhaug.

– For meg var dette overraskende. Det er noe dypt «u-listhaugsk» over hennes avgang. Hun har bygd sin popularitet på å være omstridt, provoserende og å stå i stormen. Selv under valgkampen i høst da Erna Solberg irettesatte henne etter utspillet om Hareide og Iman-slikking beklaget hun ikke.

Tror regjeringen kommer styrket ut

Redaktøren tror Listhaug har vært utsatt for et stort press, samtidig som hun selv har følt at grensen går et sted for hvor mye hun ønsker å takle.

– Jeg tror hun velger å stå oppreist, fremfor å fortsette å beklage. I Facebook-innlegget går hun rett i strupen på Støre og angriper han på et område der han ikke er sterk, nemlig på ytringsfrihet. Det er klart at det er en kampklar Listhaug som går av.

Ifølge Selbekk kommer regjeringen styrket ut av Listhaugs avgang.

– Det blir lettere for KrF å gå inn i en borgerlig regjeringen nå som Listhaug har gått ut. For det borgerlige samarbeidet tror jeg dette er det best mulige utfallet, samtidig som det styrker regjeringens sjanse for å sitte ut denne perioden og bedrer samarbeidsklimaet på borgerlig side.

Han advarer likevel KrF mot å juble for høyt.

– Hareide har i hvert fall fått det som han ville. Om det vil slå positivt ut på målingene, er jeg tvilende til. Dette er nok mer populært blant partimedlemmene i KrF enn i grasrota.

– VOKSENT: Stortingsrepresentant Helge André Njåstad mener avgjørelsen om å trekke seg virker å være gjennomtenkt. Foto: Johan Moen / NRK

– En voksen avgjørelse

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) for Hordaland ble svært overrasket over Listhaugs avgang.

– Jeg trodde egentlig dagen i dag skulle få et annet utfall. Det er en voksen avgjørelse, som fremstår som en gjennomtenkt beslutning, der hun setter en streng og rettferdig innvandringspolitikk fremfor å slippe Støre til som statsminister, sier Njåstad

Finansbyråd i Bergen, Dag Inge Ulstein (KrF), tror mange ble overrasket over at KrF var så tydelige i sin drøfting av mistillitsspørsmålet i mandagens landsstyremøte i partiet.

– Det er klart at det måtte få konsekvenser. Vi ønsker at det er tillit, fellesskap og helt andre verdier som landet vårt skal bygges på. Og i hvert fall ikke en justisminister som bruker en helt annet retorikk.