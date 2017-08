Conrad Mohr - krigsflygeren som gjorde andre til helter

Bill Mohr var bare ni måneder gammel da han så faren for siste gang. Et år etter at andre verdskrig startet, la faren ut på en eventyrlig og farefull ferd rundt halve jorden. Denne våren fant Bill en liten rød notatbok, som kastet nytt lys over den ufattelige reisen.