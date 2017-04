Sekkingstad-kidnappar drepen

Leiaren for opprørsgruppa Abu Sayyaf, som kidnappa Kjartan Sekkingstad og tre andre på Filippinane i 2015, skal vera drepen. Det er NTB som melder at filippinske sikkerheitsstyrkar har tatt livet av Muanmar Askali, som altså er rekna for å vera hjernen bak fleire bortføringar av utlendingar i landet.