Seier til Sandviken

To scoringer av Kennya Cordner var med på å gi Sandviken en borteseier mot Fart i Toppserien. Ytterligere en scoring av tidligere Arna-Bjørnar-kaptein Maria Brochmann gjorde at sluttresultatet ble 3-0 til Sandviken. Dermed står laget med tre poeng etter to serierunder.