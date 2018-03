Seier ja til å kjøpe Vågedalen

Bystyret gir grønt lys for at byrådet kan kjøpe bustadområdet i Vågedalen på Laksevåg for å hindre fleire utleigebustader i ein allereie belasta bydel. Kommunen vil nytta seg av den lovfesta forkjøpsretten, og bruke 50 millionar kroner på dei ni eigedomane. Høgre og Frp vil ha lovlegheitskontroll på vedtaket om å bruke forkjøpsretten.