Den nye Ulrikstunnelen mellom Arna og Bergen på Bergensbanen er den første norske jernbanetunnelen som er drevet med tunnelboremaskin (TBM).

Etter å ha startet i Arna i desember 2015, kom tunnelboremaskinen «Ulrikke» like før klokken 13 tirsdag ut av fjellet på bergenssiden i Fløen.

Da hadde den brukt over to timer på den siste meteren.

– Dette er en stor milepæl for prosjektet, og det er også en stor jernbanehistorisk begivenhet for Norge, sier Hans-Egil Larsen, Bane Nors prosjektsjef for Arna-Bergen.

– En stor dag

Til stede ved tunnelutslaget ved Fløen i Bergen var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre prominente gjester.

– Dette er en stor dag for togtilbudet både lokalt og mellom Bergen og Oslo, sa Solvik-Olsen i sin tale.

– Nå kobler vi opp strekningen mellom Bergen og Arna med dobbeltspor. Med Ringeriksbanen og nytt spor til Voss på plass vil reisetiden til Oslo bli redusert med flere timer.

DIGERT: Borhodet har en diameter på 9,33 meter, og veier 223 tonn. Foto: Åge Algerøy / NRK

Byråd for byutvikling i Bergen: Anna Elisa Tryti sa i sin tale at det i dag skrives jernbanehistorie:

– Regionalt er dette første skritt for en modernisering av Vossebanen. Dette er en kombinasjon av god samferdselspolitikk og god klimapolitikk.

Tryti mener tunnelen sammen med en ny bane til Voss åpner for nye attraktive boligområder østover fra Bergen.

Ulemper for trafikk og naboer

TBM-en er brukt på 6,7 kilometer av strekningen, og har som fordel at man slipper de verste rystelsene gjennom hele byggeperioden.

PROSJEKTSJEF: – Nå er vi ferdige med støvutfordringene. Noe støy vil det nok bli i begge ender av prosjektet videre, men dette er absolutt en milepæl også for naboene som har blitt berørt, sier Hans-Egil Larsen. Foto: Anders Ekanger / NRK

Samtidig har naboer i månedsvis, først i Arna, så i Fløen, levd med en jevn dur fra fjellet, og har også hatt problemer med støv.

I tillegg har beboere i Arna fått merkbart økt tungtrafikk i nærområdet som følge av steintransporten.

– Vi har ikke fått mange klager, men dem vi har fått, har vi tatt alvorlig. Jeg synes egentlig folk har tatt dette veldig fint, når man tenker på den lange tidsperioden det har vart, sier prosjektsjef Larsen.

Den nye tunnelen skal supplere den eksisterende Ulrikstunnelen på Bergensbanen, og slik doble kapasiteten. Fordi Bergensbanen ikke kunne stenges i årevis, har man måttet tilpasse tunnelarbeidet til person- og godstrafikk, noe som blant annet har ført til uregelmessige avganger på lokaltogene.

– Hensynet til trafikken har vært spesielt krevende, sier Larsen.

SE VIDEO: Slik fungerer tunnelboremaskinen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Slik fungerer tunnelboremaskinen.

1,8 meter fjell i timen

Siden oppstarten for snart to år siden har boremaskinen vært i drift i 3850 timer (se fakta nederst) og boret seg gjennom i gjennomsnitt 1,8 meter fjell i timen.

Tross harde bergarter, og en rekke hensyn å ta til naboer, trafikk og eksisterende infrastruktur underveis, blir tunnelen ferdig på tilmålt tid.

– Vi har boret i noe av det hardeste fjellet som noen gang er boret i, og fått sett hva maskinene klarer. Det er også gjort mange studentoppgaver på prosjektet, og vi har hentet inn målinger på flere områder, så vi har samlet inn et godt teknisk og økonomisk grunnlag til eventuelle fremtidige TBM-prosjekter, sier Hans-Egil Larsen.

Men først skal gjennomslaget i Bergen feires.

– Jeg avbryter den siste ferieuken min. Dette kan jeg ikke gå glipp av, etter å ha jobbet med dette i fem år. Etter gjennomslaget er det tirsdag kveld klart for sammenkomst med entreprenøren og byggherren. Dette blir den siste store markeringen før vi er ferdige med hele prosjektet, sier Larsen.