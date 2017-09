Men det er ikke bare i Bergen folk trekker ut for å se VM-rytterne. Også i Øygarden og på Sotra var mange på plass da juniorene la ut på veien tidlig i morges.

De norske elitekvinnene imponerte blant annet med en fantastisk innsats som endte med syvendeplass for Susanne Andersen som for første gang deltok i et seniormesterskap.

Dessverre ble det ingen medaljeplasser for de norske rytterne i dag.

Danske Julius Johansen kjempet knallhardt og stakk av med verdensmestertittelen, og beste nordmann ble Olav Hjemsæter på åttendeplass.

– Ingen kø til arresten

I Bergen sentrum er det store folkemengder, men politiet opplyser at de foreløpig har lite å gjøre.

– Det har ikke vært kø for å komme inn i arresten hos oss, for å si det slik, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit.

Han forteller at det har gått overraskende bra under sykkel-VM så langt.

– Det har gått fint hele uken. Både bergensere og tilreisende har tilpasset seg med glans, sier han.

LITE Å GJØRE: Til tross for de store folkemengdene i sentrum skryter politiet av både bergensernes og de tilreisendes oppførsel. Foto: Synnøve Horvei / NRK

Erna Solberg: – Fantastisk arrangement

Også Erna Solberg er på plass i Bergen under sykkel-VMs nest siste dag. Hun skryter arrangementet opp i skyene.

– Det er en helt fantastisk stemning. Det må være deilig å sykle og føle at man blir heiet på, sier hun.

Statsministeren var selv i New York under tempoetappen, og fikk dermed ikke med seg den elleville folkefesten på Fløyen onsdag.

Nå er hun i hjembyen for å få med seg de siste rittene, og er svært fornøyd med det hun har sett så langt.

– Hele arrangementet er organisert veldig bra. Vi har vært utrolig heldige med været, og bergenserne har stilt entusiastisk opp.

SKRYTER: Statsminister Erna Solberg fikk endelig være med på sykkel-VM på hjemtraktene. Hun er imponert over entusiasmen under den store folkefesten. Foto: Synnøve Horvei / NRK

– En del grynting

Statsministeren synes det er flott å ha sykkelfesten på hjemtraktene.

– Det var flott at vi fikk det hit, men det er enda flottere at det har blitt et så fantastisk arrangement, sier hun.

Hun trekker frem at mange var skeptiske i forkant, men tror de fleste koser seg

– Det var en del grynting før det begynte, men det har blitt feid bort av en eneste stor folkefest.

Få trafikale vansker

Som vanlig har det vært stengte veier, og Sotrabroen var Sotrasambandet var stengt helt frem til klokken 11.

Det er imidlertid ikke meldt om store trafikkproblemer.

Se informasjon fra Bergen kommune

Er du usikker på om du blir påvirket under sykkel-VM, kan du se på dette digitale kartet fra kommunen.