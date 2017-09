Når dagens temporitt starter klokken 13, er det enorme folkemengder langs VM-løypene fra Skansemyren opp mot Fløyen i Bergen.

Poltiiet opplyser til NRK at de må sende ekstra mannskap opp i fjellet.

– Det er veldig store folkemengder der oppe, og en utfordring å få ryddet løypene i tide. Derfor har vi omdisponert litt av mannskapene for å få flere opp dit, og vi regner med vi får det klart så sykkelløpet går som planlagt, sier operasjonsleder Lars Geitle i politiet.

Hør NRKS VM-sending direkte fra klokken 13:00:

– Vi kan ikke holde styr på dem

Utstyrt med bjeller, norske flagg og mengder med svart kaffe har bergensere og sykkelturister omkranset tidenes hardeste tempoløype i et sykkel-VM.

– Dette er et eventyr. Bare det å få være med og oppleve dette her. De som ikke er her går glipp av århundrets begivenhet på Fløien, mener løypevakt Andreas Bertelsen, som er bekymret for hvordan han og de tre andre vaktene i området skal mestre oppgaven.

– Akkurat her er vi fire stykker og et par-tre politifolk. Hvordan vi skal klare det vet vi ikke. Vi må bare håpe folk oppfører seg skikkelig slik at ingenting går galt. Vi må jobbe sammen med publikum, for vi kan ikke holde styr på dem, sier Bertelsen.

Dagens etappe skal ende opp foran Fløirestauranten, 320 meter over Byfjorden.

SE VIDEO: Folk ladet opp med å overnatte i VM-løypene. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Folk ladet opp med å overnatte i VM-løypene.

Flere overnattet på fjellet for å holde de beste plassene. I morgentimene har folk strømmet oppover fjellsiden for å følge rytterne de siste tunge meterne i mål.

Favorittplassen

– Vi har funnet favorittplassen vår. Det er hårnålssvinger og bratt her. Jeg tror vi skal få se mye, sier Severin Synnevåg fra Askøy.

Han var tidlig ute for å reservere en god plass til vennegjengen og seg selv.

– Men jeg ble urolig for at noen hadde tatt denne plassen da jeg hørte at folk hadde overnattet. Heldigvis holdt det med første buss fra Askøy, sier Synnevåg til NRK.

– Hvem heier du på?

– Vi kan håpe på de norske, men tror ikke det er så aktuelt, så vi satser på Chris Froome. Jeg liker ham, sier Synnevåg, som legger til at han er blitt hektet på sykkel i det siste.

Slik følger du sykkel-VM på NRK Foto: Even Norheim Johansen / NRK Ekspandér faktaboks Mandag 18. september: 10.00 VM sykkel: Tempo kvinner/junior (NRK Sport)

13.05 VM sykkel: Tempo menn U23 (NRK Sport) Tirsdag 19. september: 11.00 VM sykkel: Tempo menn/junior (NRK Sport)

12.05 VM sykkel: Tempo menn/junior (NRK P1 og NRK Sport)

15.35 VM sykkel: Tempo kvinner

20.25 VM-kveld (NRK 1) Onsdag 20. september: 13.00 VM sykkel: Tempo menn (NRK Sport)

19.45 VM-kveld (NRK 1) Torsdag 21. september: Hviledag. Fredag 22. september: ​​10.00 VM sykkel: Fellesstart kvinner/junior (NRK Sport)

13:00 VM sykkel: Fellesstart menn U23 (NRK Sport)

16.30 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

22.25 VM-kveld (NRK 1) Lørdag 23. september: 09.00 VM sykkel: Fellesstart menn/junior (NRK Sport)

12.03 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

13.30 VM sykkel: Fellesstart kvinner (NRK Sport)

14.50 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

23.20 VM-kveld (NRK 1) Søndag 24. september: 10.00 VM sykkel: Fellestart, menn elite (NRK Sport)

12.03 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

19.55 VM-kveld (NRK 1)

Ståle Hatland har tilbrakt natten ute. Onsdag formiddag avgir han følgende status:

UTE: Ståle Hatland var en av uteliggerne på Fløyen i natt. Foto: PRIVAT

«Har vært en grei natt frem til regnet kom, ikke alltid like greit når man sover under en hullete presenning, åpen himmel. Har vært et jevnt tilsig av folk gjennom hele natten, noen festet litt mer enn andre, men kjempestemning hele tiden. I skrivende begynner det virkelig å tette seg til oppigjennom svingene.»

Kompleks øvelse

Arrangementssjef Helge Stormoen er spent før dagens ritt.

– Vi gjør historiske ting i Bergen i dag. Aldri tidligere har det vært målgang på et fjellplatå i et VM, sier han.

KALRE: Severin Synnevåg (til v.) og vennegjengen stiller godt forberedt til dagens ritt. Foto: Cato Kristensen / NRK

Den største utfordringen er at syklistene skal opp mellom Christi Krybbe skoler og Fløibanen.

– Følgebilene har ikke mulighet å kjøre der, derfor må vi stole på motorsyklene. Det blir sendt en ekstra motorsykkel med en anordning for reservesykkel til rytteren, så dette blir en kompleks leveranse, sier Stormoen.

Kledde seg for norsk suksess

Han håper og tror været ikke demper stemningen.

– Nå ser vi Fløirestauranten. Skyer og tåke ville lagt en demper for TV-opplevelsen, men akkurat nå ser det bra ut. Og meldingene tyder på at det skal klarne mer opp, sier Stormoen.

Været vil uansett ikke stoppe de tilreisende, sier Synnevåg.

– Vi er godt forberedt, og vi tåler vann. Vi er vanntette, sier han.