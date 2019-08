Se bildene av bobilenes parkeringsrot: – De skaper kaos

I Oslo sentrum har det lenge vært en utfordring med turister som parkerer bobilen på kryss og tvers. Nå har også Norges nest største by fått føling med problemet.

– Det har vært ganske kaotisk. De står over alt i sentrum, sier trafikkbetjent Linda Fonnes i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Parkerer på fortau

Ifølge Fonnes hender det ofte at bobilene parkerer både ved «stans forbudt»-skilt, midt i veikryss eller oppå fortau.

– Den typiske feilen er at de tar hele fortauene eller står parkert helt opp i gangfeltet. Det er nok det verste, sier Fonnes.



Bare siden juni har det blitt skrevet ut 174 gebyr til bobiler.

MISFORSTO: Den amerikanske bobilturisten som feilparkerte i Bergen sentrum trodde han hadde parkert lovlig (VIDEO). Du trenger javascript for å se video. MISFORSTO: Den amerikanske bobilturisten som feilparkerte i Bergen sentrum trodde han hadde parkert lovlig (VIDEO).

– Skaper problemer

Avdelingsleder for parkering i Bymiljøetaten, Arvid Heggestad, bekrefter at feilparkerte bobiler er blitt vanlig i Bergen om sommeren.



– Bobilene er relativt store og kan skape problemer for framkommelighet og de tar plasser som andre skulle hatt, sier Heggestad.

Bobiler som parkerer der de ikke har lov kan også være til hinder for utrykningskjøretøy.

– Jeg kjenner ikke til at vi har hatt slike tilfeller i sommer, og det er positivt. Den dårligste parkeringen er selvsagt den som hindrer framkommelighet for andre, sier Heggestad.

Han legger til at Bymiljøetaten så langt i år har mottatt færre klager enn vanlig, selv om antall bobiler er stadig økende.

FÆRRE KLAGER: Avdelingsleder Arvid Heggestad i Bymiljøetaten opplyser at det har kommet færre klager på feilparkerte bobiler i år, men at vaktene ofte ser biler som står der de ikke skal. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK



NAF: – Ikke overraskende

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF mener feilparkeringene er en naturlig følge av veksten i bobilturismen.

– Dette er ikke overraskende. Vestlandet et yndet reisemål for folk som reiser langs veiene for å se norske fjell og natur. Ofte ønsker disse turistene seg en tur innom byene også, og der er det trangt i gatene, sier Ryste.

Hun legger til at kommunene gjør lurt i å være tydelige i kommunikasjonen for å unngå parkeringsrot.

– De bør være tydelige både på hvor det er mulighet for å parkere bobil og hvor turistene ikke kan sette fra seg bobilen, sier Ryste.

Kun på norsk

Per i dag finnes det ingen informasjon på engelsk eller andre språk myntet på bobilturistene i Bergen sentrum.

Trafikkbetjent Linda Fonnes tror det kunne hjulpet flere til å parkere riktig.

– Et informasjonsskilt på engelsk hadde nok gjort det lettere for mange. Men hovedskiltene står i forskriften, og de kan vi ikke endre på, sier Fonnes.

NRK har vært i kontakt med de kommunale parkeringsselskapene i Stavanger og Trondheim. De opplyser at feilparkerte bobiler ikke er et stort problem og at de fleste turistene der parkerer på tilrettelagte plasser utenfor sentrum.

Ingen av selskapene hadde tall på antall gebyr som er skrevet ut til bobiler i sommer.



