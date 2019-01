Savnet norsk kvinne (23) funnet på spansk sykehus

Fredag ble en 23 år gammel kvinne fra Hordaland meldt savnet i Spania. Familie og venner hadde ikke fått livstegn fra henne etter en helgetur til Madrid forrige helg.

– Hun er på ingen måte typen til ikke å ta kontakt, eller til å stikke av, sa en venn av kvinnen til NRK.

Kripos ble koblet inn for å formidle kontakt mellom norsk og spansk politi. Tirsdag, åtte dager etter at de sist hørte fra kvinnen, var familien i ferd med å få oppnevnt bistandsadvokat.

Men tirsdag ettermiddag kom gladmeldingen: Kvinnen er funnet, forteller faren til NRK.

– Vi har funnet henne på et sykehus. Moren har nettopp snakket med henne, sier han, tydelig lettet.

På sykehus i Madrid

23-åringen ligger på et sykehus i Madrid.

– Moren sa det virket som om hun var i fin form. Jeg skulle akkurat til å ringe til henne selv, nå når du ringte, sier faren.

Kvinnen bodde i Fuengirola sør i Spania. Hun skal ha dratt til Madrid sammen med to personer.

– Hun pleier å ha jevnlig kontakt med familien, så vi forstår at de er bekymrede, sa Bjarte Schrøen i Vest politidistrikt i helgen.

Politiet har avhørt personene hun dro til Madrid med, men da NRK snakket med norsk politi like før klokken 15 tirsdag, visste de ikke at kvinnen var funnet.

De jobbet fortsatt med å få det formelle på plass for at spansk politi skulle starte full etterforskning.

– Som å vinne i Lotto

Men nå kan altså faren komme med den gode nyheten om at kvinnen er funnet. NRK snakker med faren igjen etter at han har snakket med datteren.

– Hun er i fin form. Det er som om jeg har vunnet i Lotto. Dette er en kjempelettelse, sier han.

I 15.15-tiden bekrefter også Vest politidistrikt at kvinnen er funnet. De opplyser at det ikke er mistanke om at noe kriminelt har skjedd.