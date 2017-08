Savnet fisker funnet i god behold

Flere redningsbåter og et redningshelikopter deltok i natt i et søk etter en tysk fisker som ble meldt savnet klokken 2. – Helikopteret observerte en båt som passet beskrivelsen etter vel to timer. Fiskeren i 40-årene hadde fått motorproblemer, og drevet over fjorden og satt seg fast på Eidsvikøy. Han er i god behold, sier redningsleder Owe Frøland.